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Общество

11:19

В Депздраве дали рекомендации по занятию спортом зимой

общество спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россиянам рекомендовали заниматься спортом на улице зимой в термофуфайке и с фонариком на голове. Такие советы дал заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Игорь Иусов.

Он пояснил, что из-за сокращения светового дня зимой следует в темное время суток использовать головной фонарик для лучшей видимости при занятии спортом. Иусов добавил, что с особым вниманием нужно отнестись к сцеплению с землей, проверив обувь подошвы.

Иусов также посоветовал заниматься спортом в термобелье, которое помогает удерживать тепло, но при этом не перегревает организм.

"Нужно ориентироваться исключительно на свои ощущения и индивидуальные особенности. Как правило, термолеггинсов и термофуфайки с длинным рукавом под шорты и футболку достаточно", – цитирует Агентство "Москва" слова Иусова.

По его словам, также необходимо не забывать пить воду, хорошо разминаться дома перед тренировкой на улице во избежание травм. Также не следует заниматься спортом во время болезни, поскольку в этот период увеличивается нагрузка на иммунитет, пояснил Иусов.

Ранее Иусов рекомендовал устраивать регулярные пробежки по паркам зимой, которые помогут справиться со стрессом и станут профилактикой депрессии.

Иусов подчеркнул, что тренировки на свежем воздухе закаливают организм и снижают риск развития простудных заболеваний. По его словам, физические упражнения увеличивают уровень адреналина и серотонина, а кровь насыщается кислородом.

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