Врачи дали советы, как вернуться в рабочий режим за один день

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Эксперты рассказали, что поможет вернуться в привычный рабочий ритм после чреды новогодних праздников. Врачи подчеркнули, что сделать это можно в течение одного дня. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на мнение экспертов.
Так, по словам врача-терапевта Людмилы Лапы, начать восстановительный процесс стоит с утреннего душа.
"Адаптироваться можно в течение 1 дня, если человек здоров. С утра теплый иммунный душ, чтобы проснуться и запустить иммунитет, потом растереться и очень тепло одеться, так как погода коварная", – подчеркнула Лапа.
Специалист настаивает, что из-за непредсказуемого характера погоды важно одеваться тепло. При этом для профилактики стоит пользоваться оксолиновой мазью, так как большое количество возвращающихся туристов из-за границы может стать причиной распространения новых инфекций.
Также врач порекомендовала в первый рабочий день "порадовать себя чем-нибудь вкусненьким". На эту роль отлично подойдут зеленый чай с плиткой шоколада в утренние часы.
По возможности, стоит отказаться от общественного транспорта в пользу прогулки до работы пешком. Такие процедуры помогут еще быстрее вернуться в рабочий ритм, уверена специалист.
"Накануне надо вовремя лечь спать, не позже 10 часов. Вечером не перегружать себя компьютером, а перед сном выпить теплого молока или чая", – добавила Лапа.
Психолог Илья Шабшин отметил, что особенно важно выбрать для себя правильный объем работы после отдыха. По его словам, начинать стоит с простых видов деятельности.
"Сначала надо войти в курс дела, все вспомнить, а уже потом принимать серьезные решения", – резюмировал психолог.
Ранее россиян предупредили об активизации мошенников к концу праздников. По словам экспертов, большинство преступлений сейчас совершаются с помощью социальной инженерии.
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