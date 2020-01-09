Врачи дали советы, как вернуться в рабочий режим за один день

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Эксперты рассказали, что поможет вернуться в привычный рабочий ритм после чреды новогодних праздников. Врачи подчеркнули, что сделать это можно в течение одного дня. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на мнение экспертов.

Так, по словам врача-терапевта Людмилы Лапы, начать восстановительный процесс стоит с утреннего душа.

"Адаптироваться можно в течение 1 дня, если человек здоров. С утра теплый иммунный душ, чтобы проснуться и запустить иммунитет, потом растереться и очень тепло одеться, так как погода коварная", – подчеркнула Лапа.

Специалист настаивает, что из-за непредсказуемого характера погоды важно одеваться тепло. При этом для профилактики стоит пользоваться оксолиновой мазью, так как большое количество возвращающихся туристов из-за границы может стать причиной распространения новых инфекций.

Также врач порекомендовала в первый рабочий день "порадовать себя чем-нибудь вкусненьким". На эту роль отлично подойдут зеленый чай с плиткой шоколада в утренние часы.

По возможности, стоит отказаться от общественного транспорта в пользу прогулки до работы пешком. Такие процедуры помогут еще быстрее вернуться в рабочий ритм, уверена специалист.

"Накануне надо вовремя лечь спать, не позже 10 часов. Вечером не перегружать себя компьютером, а перед сном выпить теплого молока или чая", – добавила Лапа.

Психолог Илья Шабшин отметил, что особенно важно выбрать для себя правильный объем работы после отдыха. По его словам, начинать стоит с простых видов деятельности.

"Сначала надо войти в курс дела, все вспомнить, а уже потом принимать серьезные решения", – резюмировал психолог.

Ранее россиян предупредили об активизации мошенников к концу праздников. По словам экспертов, большинство преступлений сейчас совершаются с помощью социальной инженерии.