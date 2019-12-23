Россиянам посоветовали отказаться от пилинга на отдыхе

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Отдыхающим в южных странах лучше отказаться от пилинга, так как существует риск получения сильных солнечных ожогов. Об этом рассказал главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Николай Потекаев.

По словам врача, после пилинга кожа становится менее защищенной, поскольку во время процедуры стирается ее верхний слой. Хороший и ровный загар возможно получить и без этого.

"Пилинг до загара делать нежелательно. Как минимум будет обгорание кожи – солнечные ожоги", – цитирует специалиста Агентство "Москва".

Ранее вице-президент Евразийский трихологической ассоциации Ольга Кохас предупредила, что в некоторых случаях попадание краски на кожу головы может вызвать негативные последствия из-за скрытой аллергии.

Узнать о скрытой аллергии на краску для волос поможет предварительная проверка. Врач посоветовала нанести краску на запястье руки. Через 10-20 минут проявится реакция организма.

