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Общество

09:31

Специалист рассказала об опасности красок для волос

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В некоторых случаях попадание краски на кожу головы может вызвать негативные последствия из-за скрытой аллергии. Об этом рассказала вице-президент Евразийский трихологической ассоциации Ольга Кохас в эфире радио Sputnik.

"Мы не можем предотвратить аллергическую реакцию. Были такие случаи и в моей практике. Доходило вплоть до того, что происходил жуткий отек и потом гноение кожи головы, вплоть до потери не просто волос, но и скальпа", – рассказала специалист.

При этом она указала, что такие случаи бывают очень редко. Соблюдение нескольких простых правил позволит снизить вероятность любых негативных последствий. Для самостоятельного окрашивания лучше покупать краску только проверенных марок.

Узнать о скрытой аллергии на краску для волос поможет предварительная проверка. Врач посоветовала нанести краску на запястье руки. "Через 10-20 минут мы видим реакцию. Это может быть покраснение, зуд и шелушение", – отметила Кохас.

Ранее дерматолог из лондонской клиники пластической хирургии Алексис Гранит напомнила, что необходимо всегда смывать с глаз макияж перед сном. По ее словам, оставленная на ночь косметика может вызвать раздражения, воспаления и инфекции. Она добавила, что это все может привести к выпаданию ресниц.

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