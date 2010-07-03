Врач предупредил об опасности наращенных волос и ресниц на МРТ

10:27
10:27
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Магнитные ресницы, наращенные волосы, татуировки и косметика могут привести во время магнитно-резонансной томографии (МРТ) к травмам и ожогам. Об этом предупредил главный внештатный специалист департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Он подчеркнул, что перед МРТ необходимо также снять металлические украшения и одежду с элементами из металла – молниями, заклепками, пуговицами.
"Магнитные накладные ресницы во время процедуры, также как и другие предметы с наличием металлов и магнитов, могут значительно искажать результаты исследования и подвергать пациента опасности в процессе самой процедуры. Из-за притяжения мощным статическим магнитом ресницы могут начать двигаться и повредить глаз. То же касается накладных и наращенных ногтей, волос. В современные гели и лаки часто добавляются металлические компоненты, а наращивание волос иногда делают при помощи металлических бусин. Если вы не уверены в том, что в косметических средствах не присутствует даже незначительная часть металла, лучше их от них избавиться перед процедурой", – сказал Тяжельников, передает Агентство "Москва".
Он отметил, что на МРТ лучше приходить без косметики, поскольку незначительное содержание металла в некоторых видах косметики может отразиться на точности результатов исследования. Также нужно предупредить врача о татуировках. Присутствие металлических элементов в краске может привести к ожогам и другим дерматологическим проблемам.
С 7 августа жители столицы могут получать результаты компьютерной томографии и МРТ по электронной почте, оформив подписку в личном кабинете на портале мэра и правительства Москвы.
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