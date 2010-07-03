Цены на импортную парфюмерию могут вырасти до 15%

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Импортеры парфюмерной продукции предупредили о возможном росте цен на продукцию до 15 процентов из-за новых правил маркировки. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на участников рынка.

Духи и туалетная вода входят в перечень товаров, которые по распоряжению правительства должны в обязательном порядке маркироваться QR-кодами с 1 декабря 2019 года. Введению обязательной маркировки предшествует эксперимент. В конце июня правительство утвердило даты его проведения: с 1 июля по 30 ноября 2019 года.

Цифровые коды на импортную продукцию можно наносить либо за рубежом, либо на таможенном складе. Это грозит импортерам и производителям дополнительными расходами. Из-за этого, по словам президента Ассоциации прямых продаж Тамары Шокаревой, качественная парфюмерия из Европы и Америки может существенно подорожать.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский рассказал, что после введения маркировки для парфюмерной продукции может возникнуть проблема с пробниками.

По его словам, пробник – это такой же товар, на который наносится маркировка, в том числе информация для потребителя, которая должна быть на любом товаре. Но пробник не продается, а система маркировки предполагает, что процесс движения товара в системе завершается, когда он продается конечному покупателю.

"То есть вы пришли в магазин, купили, и тогда товар из системы ушел, его движение закончилось. Здесь факта продажи нет, и он никуда не уходит. Получается абсурдная ситуация: вы маркируете то, что вы не продаете никому. В итоге пробники будут копиться в этой системе, а поскольку пробников много, будут накапливаться огромные объемы товаров, которые были произведены или импортированы, но никому не проданы", – отметил Бобровский.

Минпромторг намерен реанимировать отрасль в стране, а заодно развить производство российской косметики. Сейчас даже те товары, что делают у нас, на 90 процентов состоят из импортных ингредиентов.

