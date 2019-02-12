Парфюмеры предупредили о возможных перебоях с поставками

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Из магазинов могут исчезнуть некоторые духи и туалетная вода иностранного производства. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Российскую парфюмерно-косметическую организацию.

Это связано с введением обязательной маркировки духов и туалетной воды. Нововведение начнет действовать с 1 декабря 2019 года, причем тестирование программы на добровольной основе начнется уже в марте. Согласно новым требованиям, на коробке с духами производитель должен будет размещать цифровой криптокод. А для нанесения таких значков нужно спецоборудование и сопутствующее программное обеспечение. На одного производителя потребуется до 30 миллионов рублей затрат.

По оценке экспертов, после введения новых правил ассортимент парфюмерии на рынке сократится примерно на 10 процентов.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский рассказал, что после введения маркировки для парфюмерной продукции может возникнуть проблема с пробниками.

По его словам, пробник – это такой же товар, на который наносится маркировка, в том числе информация для потребителя, которая должна быть на любом товаре. Но пробник не продается, а система маркировки предполагает, что процесс движения товара в системе завершается, когда он продается конечному покупателю. "То есть вы пришли в магазин, купили, и тогда товар из системы ушел, его движение закончилось. Здесь факта продажи нет, и он никуда не уходит. Получается абсурдная ситуация: вы маркируете то, что вы не продаете никому. В итоге пробники будут копиться в этой системе, а поскольку пробников много, будут накапливаться огромные объемы товаров, которые были произведены или импортированы, но никому не проданы", – отметил Бобровский.

Поэтому, если система маркировки заработает в таком виде, то привозить и раздавать пробники людям будет слишком затратно.