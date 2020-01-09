Врачи рассказали, как безболезненно вернуть ребенка в прежний режим после праздников

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Врачи рассказали, как правильно перестроить ребенка на прежний режим после новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Там отметили, что долгие каникулы со множеством развлечений нарушают ритм жизни детей, что приводит к трудностям при перестроении на "рабочий" лад. В министерстве рассказали, что взрослым настроиться на нужный ритм жизни проще, в то время как детям в этом необходима помощь.

"Самый лучший способ вернуться в будни – не нарушать в праздники режима дня и питания. Но это под силу далеко не всем родителям. Желательно расстаться с привычкой отдыхать до последнего часа", – рассказала главный внештатный педиатр Минздрава МО Нисо Одинаева.

Кроме того, ребенка необходимо привозить домой за пару дней до наступления школьной поры, если каникулы проводились вне дома. В этом случае адаптация произойдет за две недели, а не за месяц.

Однако самым важным фактором является восстановление привычного графика сна, от которого во многом зависит состояние ребенка.

Также помочь настроиться на нужный лад могут помочь семейные ритуалы, такие как зарядка, совместный прием пищи, чтение книг, прогулки и другие.

"Хорошо, если во время каникул вы занимались с ребенком, готовились к новой четверти. В идеальном случае нужно работать на опережение: заранее знакомиться с материалами, которые дети будут проходить через 1–2 месяца", – также уточнила врач.

Спорт тоже окажется хорошим толчком к погружению в рабочие или школьные будни. Он сгладит переход от постоянного отдыха к труду, что поможет быстрее войти в привычный режим.

Ранее специалисты дали советы, как вернуться в рабочий режим за один день. Начать восстановительный процесс порекомендовали с утреннего душа.