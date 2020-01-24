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Технологии

12:37

Ученые из РФ успешно развивают 3D-печать человеческих органов

наука медицина технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ученые медики из столичных клиник успешно развивают 3D-печать сложных органов человека. Об этом сообщает "Мир 24".

В частности, они создают наноткань для сердца и искусственный желудочек. Напечатанные органы в скором времени смогут заменить донорские и поспособствуют более оперативному проведению операций.

Отмечается, что операции по пересадке органов проводят во многих клиниках по всей России, а на трансплантологов обучают только в Национальном исследовательском центре имени Шумакова.

Операции в центре проходят круглосуточно. За 50 лет в НИИ Шумакова провели пересадку тысячи органов, однако не всегда они приживаются. Этой проблемой занимаются в институте имени Сеченова, где биоинженеры создают искусственные органы.

"Много деталей мы используем титановых. В частности, в этом аппарате полностью титановый насос. Он сделан из российского титана, потому что в России самый лучший титан", – рассказал директор Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета Дмитрий Телышев.

Отмечается, что российские специалисты, помимо конструирования, занимаются и выращиванием биоматериала. Так, на 3D-принтере используют биочернила, в которые подсаживаются клетки пациента. Благодаря этому удается напечатать живые ткани, причем вероятность отторжения таковых будет минимальной.

В апреле прошлого года ученые впервые напечатали на принтере полноценное сердце. В первый раз оно получилось очень маленьким и не было способно биться.

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