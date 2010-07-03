Разработчики робота "Федора" показали его будущих "детей"

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Научно-производственное объединение "Андроидная техника", которое разработало робота "Федора", представило свое видение развития антропоморфной космической робототехники. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2036-2040 годах специалисты намерены создать нового человекоподобного робота. Он будет отправлен на российскую лунную станцию. В 2031-2035 годах на Луну планируется запустить робота с верхней "человеческой" частью и шасси вместо ног.

Российские ученые уже ведут работы по созданию робота с торсом человека без ног для решения задач в открытом космосе. Робот будет предназначен для проведения работ на поверхности Научно-энергетического модуля МКС, запуск которого планируется на 2022 год.

Ранее робот "Федор" не смог воспользоваться поисковиком Google. Он не поставил галочку напротив надписи "Я не робот", поскольку запрограммирован на честность.

В сентябре "Федор" захотел основать на других планетах колонию роботов-аватаров. Он отметил, что роботы уже сейчас готовы выдвинуть свои предложения по техническому облику будущей антропоморфной системы, которая должна обеспечить создание и использование научных станций в далеком космосе.