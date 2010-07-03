Названа причина неудачной стыковки корабля с "Федором"

Причиной сбоя во время первой попытки стыковки с МКС пилотируемого корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту стал неподключенный кабель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на космонавта Александра Скворцова.
"Когда я начал искать кабель (705-й. – Прим. ред.) для выполнения работы, я обнаружил, что кабель отстыкован и болтается", – сказал Скворцов.
После этого специалисты попросили космонавта пристыковать кабель к электронному контейнеру системы "Курс". Затем был проведен тест системы в модуле "Поиск", и она заработала.
Стыковка корабля с роботом на борту планировалась 24 августа, однако за 60 метров до малого модуля "Поиск" (МИМ-2) корабль начал отдаляться на безопасное расстояние от МКС.
26 августа была проведена перестыковка корабля "Союз МС-13" к МИМ-2 в ручном режиме. На борту корабля находились космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).
27 августа в 06:08 по московскому времени пилотируемый корабль с "Федором" на борту пристыковался к МКС. Стыковка произошла на четыре минуты раньше запланированного.
7 сентября робот "Федор" вернулся на Землю на борту корабля "Союз МС-14". Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме.
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