Фото: Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС

Первый побывавший на МКС российский робот "Федор" вернулся на Землю на борту корабля "Союз МС-14". Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт "Роскосмоса".

"Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом "Федором" совершил успешную посадку в 00.32 мск. Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме", – отмечается в записи.

Робот "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток "Союз МС-14" со второй попытки причалил к МКС. 6 сентября корабль с роботом на борту покинул станцию.

Ранее "Федор" опубликовал видео с борта МКС. Робот сначала включил электродрель, а затем попытался вытереть руки полотенцем.