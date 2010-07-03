Названа причина срабатывания американской сирены на МКС

16:43
16:43
Поделиться в социальных сетях:
Фото: www.roscosmos.ru
Аварийная сигнализация сработала в американском сегменте Международной космической станции.
Как объяснил российский космонавт Алексей Овчинин, это произошло из-за высокого парциального давления (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".
Космонавт Александр Скворцов уточнил, что давление воздуха в модуле составляет 747,5 миллиметра ртутного столба. Специалист Центра управления полетами попросил экипаж прекратить наддув атмосферы станции кислородом из баков грузового корабля "Прогресс МС-12". Так кислород сможет перемешаться в воздухе станции.
Когда космонавты постучали по мановакуумметру, давление воздуха достигло 750,5 миллиметра ртутного столба.
В Роскосмосе добавили, что ситуация штатная. Угрозы экипажу нет, передает РИА Новости.
Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.
Сегодня на МКС начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора" (Skybot F-85). С андроидом будут работать 29–31 августа и 1–2 сентября.
"Федора" туда доставил корабль "Союз МС-14". Его стыковка с МКС прошла 27 августа. До этого, 24 августа, система не стабилизировала корабль и не начала сближение с МКС, так что процедуру перенесли. После прибытия робот извинился за задержку у себя в Twitter.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: