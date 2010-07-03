Названа причина срабатывания американской сирены на МКС

Аварийная сигнализация сработала в американском сегменте Международной космической станции.

Как объяснил российский космонавт Алексей Овчинин, это произошло из-за высокого парциального давления (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".

Космонавт Александр Скворцов уточнил, что давление воздуха в модуле составляет 747,5 миллиметра ртутного столба. Специалист Центра управления полетами попросил экипаж прекратить наддув атмосферы станции кислородом из баков грузового корабля "Прогресс МС-12". Так кислород сможет перемешаться в воздухе станции.

Когда космонавты постучали по мановакуумметру, давление воздуха достигло 750,5 миллиметра ртутного столба.

В Роскосмосе добавили, что ситуация штатная. Угрозы экипажу нет, передает РИА Новости.

Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.

Сегодня на МКС начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора" (Skybot F-85). С андроидом будут работать 29–31 августа и 1–2 сентября.

"Федора" туда доставил корабль "Союз МС-14". Его стыковка с МКС прошла 27 августа. До этого, 24 августа, система не стабилизировала корабль и не начала сближение с МКС, так что процедуру перенесли. После прибытия робот извинился за задержку у себя в Twitter.