Стала известна дата начала работ с участием робота "Федора" на МКС

Фото: ТАСС/Госкорпорация "Роскосмос"

Робот "Федор" (Skybot F-85) пока что не попал в зону Международной космической станции, так как разборка бытового отсека началась только 27 августа, в связи с этим андроид приступит к своим обязанностям на МКС не раньше четверга, сообщает газета "Известия".

Дело в том, что вместе с "Федором" корабль "Союз МС-14" доставил на станцию 670 килограммов сухих грузов – это медикаменты, продукты питания, средства личной гигиены, а также различное оборудование и комплектующие для системы жизнеобеспечения. Пока что космонавты разбираются с грузами, и до робота, который все еще остается в спускаемом аппарате, у них получится добраться только 29 августа.

Согласно новому плану, с андроидом будут работать 29–31 августа и 1–2 сентября.

По изначальной задумке, на орбите "Федор", разработанный Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС, проведет 17 суток и выполнит шесть секретных задач, копируя действия людей. Ему дадут огнетушитель и отвертку.

Стыковка "Союза" с МКС произошла 27 августа в 06:08 по московскому времени на четыре минуты раньше запланированного. До этого, 24 августа, система не стабилизировала корабль и не начала сближение с МКС, так что процедуру решили повторить через несколько дней. После прибытия "Федор" извинился за "опоздание" у себя в Twitter.