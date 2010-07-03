Стала известна дата начала работ с участием робота "Федора" на МКС

11:12
11:12
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Фото: ТАСС/Госкорпорация "Роскосмос"
Робот "Федор" (Skybot F-85) пока что не попал в зону Международной космической станции, так как разборка бытового отсека началась только 27 августа, в связи с этим андроид приступит к своим обязанностям на МКС не раньше четверга, сообщает газета "Известия".
Дело в том, что вместе с "Федором" корабль "Союз МС-14" доставил на станцию 670 килограммов сухих грузов – это медикаменты, продукты питания, средства личной гигиены, а также различное оборудование и комплектующие для системы жизнеобеспечения. Пока что космонавты разбираются с грузами, и до робота, который все еще остается в спускаемом аппарате, у них получится добраться только 29 августа.
Согласно новому плану, с андроидом будут работать 29–31 августа и 1–2 сентября.
По изначальной задумке, на орбите "Федор", разработанный Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС, проведет 17 суток и выполнит шесть секретных задач, копируя действия людей. Ему дадут огнетушитель и отвертку.
Стыковка "Союза" с МКС произошла 27 августа в 06:08 по московскому времени на четыре минуты раньше запланированного. До этого, 24 августа, система не стабилизировала корабль и не начала сближение с МКС, так что процедуру решили повторить через несколько дней. После прибытия "Федор" извинился за "опоздание" у себя в Twitter.
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