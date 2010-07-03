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17:14

ЕКА откажется от российских "Союзов"

технологии

17:14

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Фото: twitter.com/Space_Station

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие несколько лет не будет пользоваться российскими "Союзами" для доставки астронавтов на МКС. Об этом сообщил глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.

"В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях", – сказал он во время выступления на Евразийском аэрокосмическом конгрессе, передает агентство "Интерфакс".

Он отметил, что это связано с тем, что европейские астронавты летают по американской квоте. Пишель не исключил, что астронавты из Европы могут снова начать пользоваться российскими кораблями при условии, если США и Россия договорятся о перекрестных полетах.

Сейчас российские корабли "Союз" являются единственным средством доставки космонавтов на МКС.

Ранее стало известно, что испытание парашютной системы для миссии ExoMars-2020 прошло неудачно. Парашют сначала раскрылся правильно, но еще до полного раскрытия были заметны повреждения купола. В итоге тестовый модуль спустился только на вытяжном парашюте.

Также сообщалось, что транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог пристыковаться к МКС.

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технологии

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