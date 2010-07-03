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15:56

Роботу "Федору" дадут огнетушитель и отвертку во время пребывания на МКС

наука технологии

15:56

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко сообщил, что эксперименты по управлению роботом "Федором" на борту МКС включают работу с отверткой и огнетушителем. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Блошенко, работать с инструментами "Федор" будет под управлением российского космонавта. При этом собеседник агентства опроверг информацию о том, что "Федора" уменьшили в плечах, так как он не пролезал в люк корабля "Союз".

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин представил Владимиру Путину проект полета "Федора" на МКС. Антропоморфного робота отправят на станцию 22 августа в качестве помощника экипажу. Проект был создан по заказу Фонда перспективных исследований. Имя робота – аббревиатура от FEDOR – Final Experimental Demonstration Object Research. Запуск корабля с роботом состоится с космодрома Байконур. Андроид проведет на борту МКС 14 дней.

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