Роскосмос завершил летные испытания комплекса спутников "Канопус-В"

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Государственная комиссия завершила летные испытания космического комплекса спутников "Канопус-В". Об этом сообщает "Интерфакс".

"Заслушав доклады представителей организаций промышленности и тематических заказчиков, Госкомиссия приняла решение завершить летные испытания и рекомендовать государственному заказчику принять космический комплекс "Канопус-В" с аппаратами "Канопус-В" № 5 и № 6 в эксплуатацию", – говорится в сообщении.

Спутники "Канопус-В" предназначены для получения панхроматических и многозональных изображений поверхности Земли. Аппараты являются частью системы мониторинга стихийных погодных явлений и выявления чрезвычайных ситуаций. В настоящий момент насчитывается шесть аппаратов спутников "Канопус-В" – "Канопус-В" № 1, "Канопус-В-ИК", "Канопус-В" № 3, № 4, № 5 и № 6.

Ранее глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин представил Владимиру Путину проект полета робота "Федора" на МКС. Антропоморфного робота отправят в качестве помощника экипажу. Проект был создан по заказу Фонда перспективных исследований.

