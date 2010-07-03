Рогозин рассказал Путину о полете робота "Федора" на МКС

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин представил Владимиру Путину проект полета робота "Федора" на Международную космическую станцию (МКС).

Он рассказал президенту об антропоморфном роботе, которого отправят в качестве помощника экипажу. Проект был создан по заказу Фонда перспективных исследований.

Рогозин познакомил Путина с роботом Фёдором, пока представил его только на бумаге. Фёдор будет работать в открытом космосе, помогать космонавтам. "Но в будущем мы планируем, что эта машина будет обеспечивать для нас и покорение дальнего космоса", - говорит Рогозин pic.twitter.com/MpH3W0Y2Cg — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 1, 2019



В космос робота запустят впервые. "Впервые в мире мы запускаем 22 августа эту машину, называется "Космический робот", – пояснил Рогозин. Аппарат будет работать, полностью копируя действия космонавта. Впоследствии им можно будет управлять из Центра управления полетами. Имя робота – аббревиатура от FEDOR – Final Experimental Demonstration Object Research.

Запуск корабля с роботом состоится с космодрома Байконур. Встретить и провести с роботом первые эксперименты предстоит космонавту Александру Скворцову. Андроид проведет на борту МКС 14 дней.