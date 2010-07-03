Рогозин рассказал Путину о полете робота "Федора" на МКС

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин представил Владимиру Путину проект полета робота "Федора" на Международную космическую станцию (МКС).
Он рассказал президенту об антропоморфном роботе, которого отправят в качестве помощника экипажу. Проект был создан по заказу Фонда перспективных исследований.
Рогозин познакомил Путина с роботом Фёдором, пока представил его только на бумаге. Фёдор будет работать в открытом космосе, помогать космонавтам. "Но в будущем мы планируем, что эта машина будет обеспечивать для нас и покорение дальнего космоса", - говорит Рогозин pic.twitter.com/MpH3W0Y2Cg
В космос робота запустят впервые. "Впервые в мире мы запускаем 22 августа эту машину, называется "Космический робот", – пояснил Рогозин. Аппарат будет работать, полностью копируя действия космонавта. Впоследствии им можно будет управлять из Центра управления полетами. Имя робота – аббревиатура от FEDOR – Final Experimental Demonstration Object Research.
Запуск корабля с роботом состоится с космодрома Байконур. Встретить и провести с роботом первые эксперименты предстоит космонавту Александру Скворцову. Андроид проведет на борту МКС 14 дней.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.