Робот "Федор" задержится на борту МКС

Возвращение с Международной космической станции (МКС) на Землю корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" отложено на 7 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскосмос.
"Посадка корабля "Союз МС-14" перенесена с 3 на 7 сентября", – заявили в госкорпорации.
Запуск корабля с роботом "Федор" с космодрома Байконур запланирован на 22 августа в 06:38 по московскому времени. Встретить и провести с роботом первые эксперименты предстоит космонавту Александру Скворцову. Андроид проведет на борту МКС 14 дней.
"Федор" (Skybot F-850) – первый российский человекообразный робот. Он был разработан по заказу МЧС как робот-спасатель. При этом "Федор" обладает способностью выполнять и многие другие задачи.
В частности, он умеет садиться на шпагат и стрелять из пистолета с двух рук. Кроме того, робот освоил профессию автомеханика, научившись собирать автомобильную коробку передач.
Создатели "Федора" из Фонда перспективных исследований (ФПИ), рассказали, что андроид разработан с расчетом на участие во всех тестовых, а затем и регулярных полетах нового пилотируемого корабля. Его хотят задействовать в орбитальном испытательном полете нового космического корабля "Федерация" в 2022 году.
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