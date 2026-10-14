Транспортная прокуратура начала проверку по факту ограничений в столичных аэропортах

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку из-за ограничений в работе столичных аэропортов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Сотрудникам поручили отслеживать развитие ситуации, чтобы обеспечить права пассажиров и оказать им соответствующие услуги.

Ранее сообщалось, что с начала 14 октября в воздушных гаванях столичного региона задержано или отменено более 280 рейсов. Больше всего рейсов задержано или отменено в Шереметьево – 146, во Внуково – 110, в Домодедово – 9, в Жуковском – 11.

Вечером 13 октября ограничения на полеты ввели во всех аэропортах Московского региона. Авиагавани не принимали и не выпускали самолеты. Утром 14 октября меры безопасности отменили.

Из-за ограничений больше 30 самолетов, направлявшихся в Москву, изменили маршруты. Свыше 20 рейсов смог принять аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.