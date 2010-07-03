"Союз МС-13" перестыковался с модуля "Звезда" МКС на модуль МИМ2

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Пилотируемый корабль "Союз МС-13" с экипажем на борту перестыковался с модуля "Звезда" МКС на модуль МИМ2, сообщает "Интерфакс".

"Союз", на борту которого находятся командир корабля Александр Скворцов и два бортинженера Лука Пармитано и Эндрю Морган, в 06:35 по московскому времени отстыковался от причального модуля "Звезда", а затем в ручном режиме был пристыкован к МИМ2.

27 августа к модулю "Звезда" должен пристыковаться корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор".

Ранее сообщалось, что космический корабль "Союз МС-14" затопят, если его не удастся пристыковать к МКС. Такое предположение высказали эксперты космической отрасли. По их словам, есть риск столкновения со станцией.

Стыковка должна была пройти утром 24 августа. "Союз МС-14" приблизился к МКС, облетел станцию и встал напротив причального модуля. Но система автоматической стыковки не стабилизировала корабль и не начала сближение со станцией.

Предполагается, что на орбите "Федор" пробудет 17 суток. Он выполнит шесть секретных задач. Робот будет копировать действия космонавтов, и в перспективе должен избавить людей от рисков работы в открытом космосе.

"Федор" разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель.

