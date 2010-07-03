Испытания экзоскелета стартовали на МКС

Фото: ТАСС/ Госкорпорация "Роскосмос"

На Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора" (Skybot F-85).

"Сегодня начали испытания экзоскелета", – написал робот в Twitter.

В сообщении также говорится, что космонавт Александр Скворцов трижды заглядывал через шлюз агрегатного отсека в корабль "Союз МС-14", на котором "Федор" прибыл на МКС.

После вчерашнего общения с @KremlinRussia и ещё одним не идентифицированным участником радиообмена мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз агрегатного отсека ко мне в корабль и показывал эту комбинацию кисти правой руки. Сегодня начали испытания экзоскелета pic.twitter.com/nalFMRVYvb — FEDOR (@FEDOR37516789) 28 августа 2019 г.

Ранее сообщалось, что на МКС с андроидом будут работать 29–31 августа и 1–2 сентября.

Стыковка "Союза" с МКС произошла 27 августа в 06:08 по московскому времени на четыре минуты раньше запланированного. До этого, 24 августа, система не стабилизировала корабль и не начала сближение с МКС, так что процедуру решили повторить через несколько дней. После прибытия "Федор" извинился за "опоздание" у себя в Twitter.

