"Федор" предложил основать колонию роботов на Марсе

Фото: Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС

Российский робот "Федор" захотел основать на других планетах колонию роботов-аватаров. Об этом андроид сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Луна, Марс. Для покорения планет Солнечной системы должны быть созданы колонии роботов-аватаров", – написал "Федор".

Он отметил, что роботы уже сейчас готовы выдвинуть свои предложения по техническому облику будущей антропоморфной системы, которая должна обеспечить создание и использование научных станций в далеком космосе.

В публикации также имеется рисунок, на котором вместо ног робот использует колесное шасси.

Ранее компания-разработчик "Федора" сообщила, что робот готов к выполнению новых задач в космосе. Андроид прошел все нормативные тесты, про результатам которых находится в полностью исправном состоянии.