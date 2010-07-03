"Федор" предложил основать колонию роботов на Марсе

Российский робот "Федор" захотел основать на других планетах колонию роботов-аватаров. Об этом андроид сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter.
"Луна, Марс. Для покорения планет Солнечной системы должны быть созданы колонии роботов-аватаров", – написал "Федор".
Он отметил, что роботы уже сейчас готовы выдвинуть свои предложения по техническому облику будущей антропоморфной системы, которая должна обеспечить создание и использование научных станций в далеком космосе.
В публикации также имеется рисунок, на котором вместо ног робот использует колесное шасси.
Ранее компания-разработчик "Федора" сообщила, что робот готов к выполнению новых задач в космосе. Андроид прошел все нормативные тесты, про результатам которых находится в полностью исправном состоянии.
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