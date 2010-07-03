Робот "Федор" прокомментировал свою поломку

Фото: twitter.com/FEDOR37516789

Робот "Федор", который после возвращения с Международной космической станции (МКС) не включился, прокомментировал инцидент.

"Я не устал. Но отдых необходим даже машинам", – пошутил робот "Федор" в Twitter.

Ранее исполнительный директор НПО Андроидная техника Евгений Дудоров сообщил журналистам, что "Федор" больше не полетит в космос.

Робота поместили в специальный кофр на хранение. Специалистам предстоит проанализировать всю информацию, которую он успел записать во время полета на орбиту.

"Федор" пробыл в космосе почти две недели. Космическая одиссея завершилась успешно, а сам робот сейчас в отличном техническом состоянии.

Робот публиковал видео с борта МКС. Сначала он включил электродрель, а затем попытался вытереть руки полотенцем.

