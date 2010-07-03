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12:19

Робот "Федор" больше не полетит в космос

наука технологии

12:19

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Фото: соцсети

Андроид "Федор", который побывал на МКС, больше не полетит в космос, его сменит другой робот.

Специалисты приступили к проектированию нового андройда, сообщил РИА Новости исполнительный директор НПО Андроидная техника Евгений Дудоров.

"Ему ("Федору", – Прим. ред.) там больше нечего делать, миссию он свою выполнил", – сказал собеседник агентства.

По словам Дудорова, "Федор" не годится для выхода в открытый космос.

"Сейчас мы разрабатываем системы, которые должны соответствовать требованиям внекорабельной деятельности", – отметил он.

7 сентября робот "Федор" вернулся на Землю на борту корабля "Союз МС-14". Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме.

Он был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток "Союз МС-14" со второй попытки причалил к МКС. 6 сентября корабль с роботом на борту покинул станцию.

Ранее "Федор" опубликовал видео с борта МКС. Робот сначала включил электродрель, а затем попытался вытереть руки полотенцем.

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наука технологии

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