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В мире

18:48

Арнольд Шварценеггер побывал на велосипедной прогулке с Гретой Тунберг

экология за рубежом

Фото: instagram.com/schwarzenegger

Арнольд Шварценеггер побывал на велосипедной прогулке с экоактивисткой Гретой Тунберг. Об этом сообщило издание "Лента.ру".

"Было фантастически увидеть мою подругу и одну из моих героинь Грету Тунберг на прошлой неделе. Мы прокатились на велосипедах по Санта-Монике, и я был так рад познакомить ее с моей дочерью Кристиной", – заявил голливудский актер.

72-летний артист поддержал Грету и пожелал ей "продолжать вдохновлять".

Грета Тунберг – 16-летняя жительница Швеции с синдромом Аспергера. Девушку считают неформальным лидером мирового экологического движения. Известность Грета приобрела после своих еженедельных пикетов у здания парламента в Стокгольме в 2018 году.

Ранее Тунберг пригласили на саммит ООН по климату. В своем выступлении девушка обвинила мировых лидеров в "краже" собственного детства и в несоблюдении положений Парижского соглашения по климату. Впоследствии 16-летняя шведка отказалась от премии по экологии и призвала приложить максимум усилий для защиты планеты.

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