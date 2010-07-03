Эколог оценил слова о том, что существует социальная угроза в осуждении потребления

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Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов прокомментировал Москве 24 слова гендиректора сети по продаже одежды H&M Карла-Йохана Петерсона о том, что существует социальная угроза в движении, осуждающем потребление. По словам эксперта, интересы бизнесмена и приверженцев охраны окружающей среды в данном случае расходятся.
"Главу H&M хорошо можно понять, ведь он заинтересован в большом объеме продаж. Зачастую многие вещи, которые мы покупаем, могут носиться годами и использоваться повторно. Наши граждане, наверное, уже забыли о том, как заменить молнию или поставить красивую заплатку. Это свидетельствует о том, что человек бережливо относится к вещам и окружающей среде", – считает эколог.
Пукалов отметил, что рабочая сфера должна развиваться в других областях экономики, а якобы грозящий нам социальный кризис и снижение количества рабочих мест является заботой таких бизнесменов, как сам Петерсон. "Он стремится к развитию производства", – пояснил он.
Что касается 16-летней экоактивистки Греты Тунберг, которая стала идейным вдохновителем для представителей движения, против которых высказался глава H&M, Пукалов подчеркнул, что он поддерживает ее интересы, но считает, что их можно доносить в иной форме.
"Грета мне не очень близка, она говорит общеизвестные вещи в очень грубой форме, что неприемлемо для ребенка, который обращается к уважаемым людям. Мне не близка ее форма общения, но при этом я поддерживаю ее положение требований о том, что нужно снизить потребление", – заключил он.
Ранее сообщалось, что гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон увидел социальную угрозу в движении, осуждающем потребление.
Изначально представители движения, вдохновленные шведской экоактивисткой Гретой Тунберг, призывали отказаться от полетов на самолетах, отрицательно влияющих на окружающую среду. Но затем это коснулось и других отраслей, в том числе и ту, в которой работает H&M, обратил внимание Петерсон.
По его словам, если перестать покупать или летать, это может оказать небольшое положительное воздействие. Но вместе с тем такие шаги могут обернуться "ужасными" социальными последствиями, подчеркнул он.
Глава H&M назвал изменение климата огромной угрозой, но такой же важной целью он считает ликвидацию бедности. Бизнесмен добавил, что более эффективными способами сохранения окружающей среды станут экологические инновации, возобновляемые источники энергии и улучшенные материалы. К 2040 году его компания собирается стать полностью экологичной и сократить выброс парниковых газов при производстве одежды.
16-летняя шведская школьница, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обвинила политиков во лжи и краже детства. Она полагает, что мировое сообщество игнорирует климатические проблемы.
Активистка подчеркнула, что ее не должно быть на саммите ООН. Она должна быть в школе, но политики почему-то обращаются за помощью к молодежи, заключила Тунберг.
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