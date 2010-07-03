Более половины россиян не слышали о Грете Тунберг

Фото: twitter.com/gretathunberg

Больше половины опрошенных россиян не знают, кто такая Грета Тунберг. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Только 37% опрошенных россиян знают о молодой экоактивистке из Швеции. Чаще о ней слышали граждане в возрасте 45-59 и старше 60 лет (45 и 40% соответственно), а также каждый второй житель Москвы и Санкт-Петербурга.

Деятельность Тунберг одобряют 40% слышавших о ней россиян. Обратного мнения придерживаются 27% респондентов, еще 31% воспринимают ее безразлично. Положительное отношение к девочке обусловлено тем, что она защищает природу и привлекает внимание общественности к этому вопросу. Отрицательное отношение связано с мнение о том, что дети ее возраста должны ходить в школу.

Больше половины опрошенных (67%) посчитали, что Тунберг плохо понимает последствия своих действий, поскольку ее контролируют другие люди. Около 43% респондентов не увидели никакой пользы от выступлений девочки, а 47% предположили, что Грета и ее сторонники, вероятнее всего, не смогут изменить ситуацию в сфере экологии.

Ранее специалисты Института психологии РАН выяснили, что юноши и девушки в России сильнее всего опасаются экологических проблем. Вопросы коррупции, а также экономических трудностей волнуют молодых россиян намного меньше.

