Грета Тунберг отказалась от премии по экологии

Фото: ТАСС/JUSTIN LANE/EPA

Шведская активистка Грета Тунберг отказалась от премии в сфере защиты экологии. Она объяснила свое решение тем, что "климатическому движению больше не нужно премий".

Она заявила, что пока страны не начнут прилагать максимум усилий для защиты окружающей среды, она предпочитает не принимать Экологическую премию Северного совета.

"Нам нужно, чтобы политики и люди у власти стали прислушиваться к современной передовой науке", – написала девочка в своем Instagram.

В то же время активистка поблагодарила Совет, отметив, что для нее это большая честь.

16-летняя шведская школьница Грета Тунберг, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обвинила политиков во лжи и краже детства. По ее мнению, мировое сообщество игнорирует климатические проблемы. Шведка подчеркнула, что ее не должно быть на саммите ООН, ей следовало быть в школе, но политики почему-то обращаются за помощью к молодежи.

Депутат нижней палаты парламента Василий Власов пригласил Тунберг выступить в России. Он направил соответствующее письмо с приглашением послу Швеции в России Малене Мард. Власов пояснил свою идею тем, что в России также много молодежи, которая обеспокоена состоянием окружающей среды. В Госдуме сообщили, что не собираются приглашать Грету Тунберг.

Владимир Путин сказал, что не разделяет восторгов по поводу выступления Тунберг. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России учитываются экологические вопросы, которые поднимает шведка.

Канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что активистка недостаточно оценивает роль технологий и инноваций в деле борьбы с глобальным потеплением. При этом она назвала ее речь потрясающей.