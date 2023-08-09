Шварценеггер рассказал о доставляющей ему массу неприятностей болезни

Фото: ТАСС/IMAGO

Актер Арнольд Шварценеггер рассказал, что с детства страдает дислексией. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на Men’s Health.

По определению западных ученых, дислексия – это нарушение способности к чтению и письму. При этом общие возможности к усвоению знаний сохраняются.

"В Австрии в 1950-х не говорили об инвалидности в обучении, поэтому большую часть времени, когда меня просили читать вслух на уроке, это была просто катастрофа, меня били линейкой. Но теперь я знаю, что у меня дислексия", – поделился мужчина.

Отмечается, что много лет Шварценеггер не говорил о своем заболевании, но сейчас решил рассказать о нем, так как планирует выпустить аудиокнигу под названием "Будь полезным". Озвучит он ее самостоятельно.

Как объясняет издание, из-за дислексии процесс озвучки, занимающий у актеров в среднем несколько дней, отнимает у Шварценеггера намного больше времени. Добавляется, что он попросил доставить ему звукозаписывающее оборудование домой, он собирается надиктовывать 20–30 страниц текста в день.

Ранее мужчина заявил, что будущее, показанное в фильме "Терминатор", уже наступило. По мнению актера, режиссер Джеймс Кэмерон "оставил нам предостерегающее письмо".

До этого Шварценеггер рассказал, что его отец состоял в нацистской партии. Он поделился, что тот получил ранение в Сталинградской битве, а после войны стал жестоко относиться к Арнольду и его брату.

Netflix назначил Арнольда Шварценеггера директором по экшен-фильмам