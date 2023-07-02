Арнольд Шварценеггер заявил, что будущее из фильма "Терминатор" уже наступило

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Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер назвал картину "Терминатор" пророческим фильмом. Об этом сообщает People.

Он заявил, что будущее, показанное в фильме, уже наступило.

"Теперь, по прошествии десятилетий, это стало реальностью. Это уже не фантастика и не футуристика. Мы видим это здесь и сейчас", – сказал Шварценеггер.

По мнению актера, режиссер Джеймс Кэмерон "оставил нам предостерегающее письмо". Он отметил, что на момент выхода первого фильма "Терминатор", человечество только прикоснулось к теме искусственного интеллекта, а сегодня все боятся того, к чему может привести развитие этой технологии.

Ранее Арнольд Шварценеггер признался, что его отец состоял в нацистской партии. Он рассказал, что тот получил ранение в Сталинградской битве, а после войны стал жестоко относиться к Арнольду и его брату.

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