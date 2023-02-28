В Сети опубликовали трейлер сериала "Фубар" с Арнольдом Шварценеггером

Американский актер Арнольд Шварценеггер не только не собирается уходить на пенсию, но и решил попробовать себя в новом жанре. В Сети появился трейлер сериала "Фубар", где Шварценеггер сыграет главную роль.

Его герой, бывший агент ЦРУ, возвращается, чтобы спасти свою дочь. Создатели планируют создать шпионскую комедию и показать, как два поколения вновь знакомятся друг с другом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.