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Культура

В Сети опубликовали трейлер сериала "Фубар" с Арнольдом Шварценеггером

В Сети опубликовали трейлер сериала "Фубар" с Арнольдом Шварценеггером

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Американский актер Арнольд Шварценеггер не только не собирается уходить на пенсию, но и решил попробовать себя в новом жанре. В Сети появился трейлер сериала "Фубар", где Шварценеггер сыграет главную роль.

Его герой, бывший агент ЦРУ, возвращается, чтобы спасти свою дочь. Создатели планируют создать шпионскую комедию и показать, как два поколения вновь знакомятся друг с другом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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