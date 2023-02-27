Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы актера Стивена Сигала. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Награда была присуждена Сигалу, согласно указу, за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

В настоящий момент актер занимает пост спецпредставителя МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. В июле 2022 года сообщалось, что Сигал может перейти на другую работу из-за напряженных отношений между США и Россией.

70-летний американский актер Стивен Сигал с 2016 года имеет гражданство РФ. Документ ему вручил лично президент России.

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