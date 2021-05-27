Стивен Сигал вступит в партию "Справедливая Россия – За Правду"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
29 мая актер Стивен Сигал официально вступит в партию "Справедливая Россия – За Правду". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.
Уточняется, что раньше он был членом партии Захара Прилепина "За правду" и теперь вместе с ее командой присоединяется к объединенной партии. Актер по-прежнему будет заниматься вопросами экологии, в частности борьбой с загрязнением природы. Кроме того, 29 мая во время заседания палаты депутатов партии он представит план работы в этом направлении.
В январе текущего года лидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин соответственно подписали манифест об объединении. Он состоит из 12 пунктов, которые политики описали как принципы правды, патриотизма и справедливости. Председателем политического объединения стал Сергей Миронов. Он был единственным кандидатом на эту должность.
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