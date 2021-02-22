Миронова избрали председателем объединенной партии "Справедливая Россия – За правду"

Фото: пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Сергей Миронов избран председателем объединенной партии "Справедливая Россия – За правду", сообщает ТАСС. Он стал единственным кандидатом на эту должность.

В свою очередь Миронов предложил назначить сопредседателями Захара Прилепина и Геннадия Семигина.

Ранее лидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали манифест об объединении.

Он содержит 12 пунктов, названных принципами правды, патриотизма и справедливости. Среди них: усиление регулирующей роли государства в экономической сфере, введение прогрессивной системы налогообложения, ужесточение санкций за коррупционные преступления, увеличение МРОТ, социальных пособий и пенсий, постепенная отмена ЕГЭ и децентрализация бюджета.