В Госдуме предложили освободить от ЕГЭ желающих учиться в колледжах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил освободить от ЕГЭ желающих учиться в колледжах и поступающих в вузы, в которых проводятся собственные вступительные испытания. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Предлагаю, пока не поздно, начать поэтапный процесс отказа от ЕГЭ – его нужно сделать добровольным. Тех, кто осознанно не планирует поступать в вуз, а хочет, к примеру, получить среднее специальное образование по востребованной профессии, нужно освободить от сдачи ЕГЭ. Не нужен такой экзамен и тем, кто, напротив, планирует поступать в ведущие вузы страны, где проводят собственные вступительные испытания", – написал депутат.

Он отметил, что на общественное обсуждение были представлены новые варианты единого государственного экзамена, которые были подготовлены Федеральным институтом педагогических измерений. И ряд преподавателей, по его словам, уже раскритиковал проект.

Миронов выразил мнение, что ЕГЭ не соответствует образовательному процессу в школе, что заставляет старшеклассников учиться по двойной программе.

"Единый госэкзамен все дальше уходит в сторону от школьной программы. В результате школьникам приходится учиться дважды – по основной программе и в рамках подготовки к ЕГЭ. Можно ли и то и другое делать одинаково хорошо? Вопрос риторический", – заявил депутат.

Политик подчеркнул, что для семей с небольшим доходом подготовка к ЕГЭ становится огромной проблемой. Он уточнил, что дети из таких семей практически лишаются шансов получить гарантированное государством бесплатное высшее образование.

"Справедливая Россия" не раз предлагала отказаться от ЕГЭ и вернуться к лучшим экзаменационным практикам отечественной школы. Однако в министерстве просвещения не замечают очевидных проблем, главная из которых – снижение уровня образования школьников", – заключил депутат.

В текущем году единый государственный экзамен будет проходить с 31 мая по 2 июля, дополнительный период пройдет с 12 по 17 июля. Выпускникам, которые не будут поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать экзамен по русскому языку и математике.

