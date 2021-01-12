В Госдуме предложили освободить от ЕГЭ желающих учиться в колледжах

15:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил освободить от ЕГЭ желающих учиться в колледжах и поступающих в вузы, в которых проводятся собственные вступительные испытания. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Предлагаю, пока не поздно, начать поэтапный процесс отказа от ЕГЭ – его нужно сделать добровольным. Тех, кто осознанно не планирует поступать в вуз, а хочет, к примеру, получить среднее специальное образование по востребованной профессии, нужно освободить от сдачи ЕГЭ. Не нужен такой экзамен и тем, кто, напротив, планирует поступать в ведущие вузы страны, где проводят собственные вступительные испытания", – написал депутат.
Он отметил, что на общественное обсуждение были представлены новые варианты единого государственного экзамена, которые были подготовлены Федеральным институтом педагогических измерений. И ряд преподавателей, по его словам, уже раскритиковал проект.
Миронов выразил мнение, что ЕГЭ не соответствует образовательному процессу в школе, что заставляет старшеклассников учиться по двойной программе.
"Единый госэкзамен все дальше уходит в сторону от школьной программы. В результате школьникам приходится учиться дважды – по основной программе и в рамках подготовки к ЕГЭ. Можно ли и то и другое делать одинаково хорошо? Вопрос риторический", – заявил депутат.
Политик подчеркнул, что для семей с небольшим доходом подготовка к ЕГЭ становится огромной проблемой. Он уточнил, что дети из таких семей практически лишаются шансов получить гарантированное государством бесплатное высшее образование.
"Справедливая Россия" не раз предлагала отказаться от ЕГЭ и вернуться к лучшим экзаменационным практикам отечественной школы. Однако в министерстве просвещения не замечают очевидных проблем, главная из которых – снижение уровня образования школьников", – заключил депутат.
В текущем году единый государственный экзамен будет проходить с 31 мая по 2 июля, дополнительный период пройдет с 12 по 17 июля. Выпускникам, которые не будут поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать экзамен по русскому языку и математике.
ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля
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