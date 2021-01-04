Определен перечень обязательных предметов ЕГЭ в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Иностранный язык исключен из перечня обязательных предметов при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Под иностранным языком понимаются английский, немецкий, французский, испанский и китайский. Также в список предметов по выбору вошли физика, химия, информатика, биология, география, история, обществознание, литература, родной язык и родная литература.

Обязательными предметами при сдаче ЕГЭ числятся русский язык и математика.

В текущем году Единый государственный экзамен будет проходить с 31 мая по 2 июля, дополнительный период пройдет с 12 по 17 июля. Выпускникам, которые не будут поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать экзамен по русскому языку и математике.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о запуске "Навигатора ГИА" для подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. По его словам, материалы были оперативно обновлены с учетом результатов экзаменационной кампании 2020 года и изменений в ЕГЭ и ОГЭ 2021 года. Он подчеркнул, что опубликованные в навигаторе материалы будут полезны при работе в классе, а также во время дистанционной и самостоятельной подготовки.

