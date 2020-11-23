В Минпросвещения не обсуждают отмену ЕГЭ из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отмена ЕГЭ в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом сегодня не обсуждается, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что сейчас такой вопрос не стоит, передает ТАСС. Министр также подчеркнул, что массовых вспышек COVID-19 на сегодняшний день в российских школах не наблюдается.

Высказался Кравцов и по поводу проведения в школах и детских садах новогодних утренников. По его словам, соответствующее решение остается за регионами.

"Все зависит от эпидемиологической ситуации, и решения принимаются на уровне оперативных штабов регионов", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор рассчитывает провести основной государственный экзамен (ОГЭ) для учеников 9-х классов в ранее установленные сроки – 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки – 10 марта и 17 мая 2021 года.

20 ноября в ведомстве подтвердили, что изменятся сроки написания итогового сочинения в 11-х классах. Изначально мероприятие планировалось на 2 декабря, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации состоится не ранее 5 апреля 2021 года.

