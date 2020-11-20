ОГЭ для 9-х классов планируется провести в установленные сроки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рособрнадзор рассчитывает провести основной государственный экзамен (ОГЭ) для учеников 9-х классов в ранее установленные сроки. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что итоговое собеседование могут перевести в дистанционный формат.

"Проведение итогового собеседования в дистанционном формате не отразится на сроках проведения ОГЭ, так как даты проведения собеседования не изменились. Его планируется провести в основной срок – 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки – 10 марта и 17 мая 2021 года", – уточнили в Рособрнадзоре.

20 ноября в ведомстве подтвердили, что изменятся сроки написания итогового сочинения в 11-х классах. Изначально мероприятие планировалось на 2 декабря, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации состоится не ранее 5 апреля 2021 года.

