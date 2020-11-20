В Совфеде прокомментировали перенос итогового сочинения в 11-х классах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что решение Рособрнадзора о переносе итогового сочинения для 11-х классов продиктовано необходимостью дать ученикам больше времени на подготовку, поскольку дистанционный формат обучения затрудняет усвоение материала.

"Еще раз хотела бы подчеркнуть, что когда целые школы, регионы уходят на дистанционный формат обучения (а весной это было по всей стране), это было вынужденной мерой, чтобы сохранить здоровье учеников, педагогов, родителей. Безусловно, не везде есть скорость интернета, не везде есть доступ, есть проблемы в семьях, особенно там, где не один, а два-три ученика... На наш взгляд, такое решение принято, именно руководствуясь тем, чтобы тот объем знаний, который не был в нужном качестве и количестве ребятам передан, он был восполнен. Дать возможность лучше подготовить детей, успокоить их и в более благоприятной обстановке провести все уже итоговые работы", – заявила Гумерова, которую цитирует RT.

По словам сенатора, эпидемия COVID-19 создает непростые условия для образовательного процесса, а также не дает возможности собирать школьников в большом количестве в одном месте. Именно поэтому такое решение выглядит обоснованным, отмечает Гумерова.

"К сожалению, пока опасность, риски, которые связаны с COVID-19, достаточно высокими остаются. Поэтому здесь, с одной стороны, пополнить и знаниями, и компетенциями, а с другой стороны, пока на тот момент еще у нас нет гарантий, что мы готовы будем снова в таком большом количестве ребят собирать в одном помещении", – сказала сенатор.

Как сообщалось, Рособрнадзор перенес сроки написания итогового сочинения в 11-х классах, которое планировалось провести 2 декабря 2020 года. Оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года.

Уточняется, что данное решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения. Также его одобрили на заседании Оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Итоговое собеседование 9-х классов пройдет, как и планировалось, 10 февраля. При необходимости оно пройдет в режиме онлайн.