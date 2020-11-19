В Минпросвещения рассказали, что более 55% школьников учатся в очном формате

15:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко рассказал, сколько школьников продолжают очное обучение в образовательных учреждениях. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
"На сегодняшний день, если говорить об общем количестве обучающихся, 56% учащихся школ страны находятся на очном обучении", – заявил эксперт.
Глушко отметил, что для части детей реализована смешанная форма обучения. Решение о разделении параллелей принимают непосредственно в школах.
Представитель Минпросвещения также рассказал, что практически во всех регионах Российской Федерации очные занятия посещают ученики начальных классов.
Ранее стало известно, что власти Москвы продлили дистанционное обучение в 6–11-х классах еще на две недели – до 6 декабря. Данная мера доказала эффективность в качестве профилактики распространения коронавируса. Учащиеся 1–5-х классов по-прежнему будут посещать занятия очно.
В рамках борьбы с COVID-19 для 6–11-х классов в Москве продлили дистанционку
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