В рамках борьбы с COVID-19 для 6–11-х классов в Москве продлили дистанционку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти Москвы продлили дистанционное обучение в 6–11-х классах еще на две недели – до 6 декабря – для снижения заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Мэр отметил, что за прошлую неделю выявили 41 тысячу москвичей, заболевших коронавирусом. При этом, по его словам, количество заболевших школьников 6–11-х классов последний месяц находится примерно на одном уровне – 1,5–2,2 тысячи случаев в неделю.

"Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников. Поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6–11-х классах еще на две недели – до 6 декабря", – подчеркнул глава города.

Мэр выразил уверенность, что это поможет уберечь здоровье и жизнь многих горожан.

Ранее Собянин продлил до 22 ноября дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов, чтобы снизить число новых случаев коронавируса. Мэр напомнил, что за три недели дистанционки доля заразившихся коронавирусом среди них уменьшилась почти вдвое.

В России за последние сутки выявили 22 410 случаев коронавируса в 85 регионах. Всего в стране зарегистрировано 1 971 013 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

Ранее профессор Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом.

Выздоровевшие от COVID-19 все равно должны носить маски, считает эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Михаил Лебедев. По его словам, это связано с тем, что переболевший коронавирусом какое-то время может быть переносчиком инфекции.