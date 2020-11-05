Для снижения заболеваемости в Москве продлевают дистанционку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве на две недели продлили дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов, чтобы снизить число новых случаев коронавируса. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Градоначальник уточнил, что учиться из дома старшеклассники продолжат до 22 ноября.

Мэр напомнил, что на дистанционке школьники старших классов уже три недели и за это время доля заразившихся коронавирусом среди них уменьшилась почти вдвое.

"Это значит, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких. Наряду со строгим соблюдением масочного режима и переводом части офисных работников на удаленку дистанционное обучение помогает стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19", – сказал он.

Собянин обратил внимание, что, хотя последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась, в начале этой недели ситуация снова стала обостряться.

По словам мэра, многие школьники хотят вернуться в классы, однако он отметил, что в нынешней ситуации расслабляться рано. При этом глава города пообещал сделать все возможное, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования.

Ранее сообщалось, что число заболевших среди учащихся 6–11-х классов уменьшилось почти наполовину. По словам заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, перевод на дистанционный формат обучения школьников дает свои позитивные результаты.

Она отметила, что переход старшей и средней школы на дистанционку помог избежать заболевания не только в этой группе, но и среди всех школьников в целом.

В столице школьники 6–11-х классов учатся дистанционно с 19 октября. Объясняя принятие данного решения, Сергей Собянин отметил, что старшие классы более подвержены риску заражения коронавирусом. При этом школьники 1–5-х классов перешли на традиционный формат обучения.