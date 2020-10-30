Число заболевших учеников 6–11-х классов уменьшилось почти наполовину

11:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Число заболевших среди учащихся 6–11-х классов уменьшилось почти наполовину, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Перевод на дистанционный формат обучения школьников 6–11-х классов уже дает свои позитивные результаты. По сравнению с началом октября число классов, находящихся на карантине, сократилось более чем в 10 раз. В свою очередь, число заболевших из средней и старшей школы уменьшилось за последние недели почти наполовину", – уточнила она.
По словам заммэра, переход старшей и средней школы на дистанционку помог избежать заболевания не только в этой группе, но и среди всех школьников в целом. "Дистанционное обучение для старшеклассников позитивно сказывается не только на заболеваемости этой категории, но и косвенно снижает заболеваемость среди младших классов", – обратила внимание Анастасия Ракова.
Также она сообщила, что сбои в работе МЭШ не сказались на непрерывном образовательном процессе.
"Этот проект мы запускали быстро, однако аналогов ему нет. На одной цифровой платформе собраны сразу все сервисы, которые позволяет ребенку в том числе учиться дистанционно", – отметила заммэра.
По указу мэра Москвы учащиеся 6–11-х классов продолжат обучение в дистанционном режиме до 8 ноября.
Ранее говорилось, что власти Москвы не планируют закрывать детские сады из-за коронавируса. Глава города отметил, что в столице не собираются держать школьников на удаленной учебе месяцами.
Школьники 6–11-х классов в Москве продолжат учиться дистанционно до 8 ноября
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