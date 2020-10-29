18:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Власти Москвы не планируют закрывать детские сады из-за коронавируса, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Никакой необходимости на сегодняшний день в этом нет. Более того, как вы видите, младшие классы, с 1-го по 5-й, находятся в обычной системе обучения", – сказал мэр.
Он сообщил, что для свободного посещения детских садов родителям просто нужно написать заявление и отдать директору сада. В этом случае плату с родителей брать не будут.
Также мэр отметил, что в столице не собираются держать школьников на удаленной учебе месяцами. Он пообещал, что при первой возможности старшеклассников вернут в школы.
Ранее Сергей Собянин заявил, что существующие меры по коронавирусу необходимо соблюдать, чтобы показатели прироста заболевших COVID-19 "не ползли вверх".
В Москве продлен режим удаленной работы, а также домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Ограничительные меры будут действовать до конца ноября.
Также в городе усилили перчаточно-масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо носить при посещении общественных мест и при проезде на транспорте.
Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим
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