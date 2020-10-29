Власти Москвы не планируют вводить систему пропусков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

У столичных властей пока нет планов вводить пропускной режим, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что домашний режим для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями продлят до конца ноября. Также продлены регистрация на входе в бары и клубы и требования о переводе на удаленку 30% сотрудников. До 8 ноября продлен дистанционный режим учебы для старшеклассников.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома.

Также мэр Москвы сообщил, что с 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавируса перешли учащиеся 6–11-х классов.

В городе продлили действие системы "чек ин". В системе каждый день регистрируется около 40 тысяч номеров телефонов. Эта мера позволяет оперативно оповещать людей о том, что они могли контактировать с носителями COVID-19 и должны принять необходимые меры предосторожности.

При этом вводить новые ограничения в столице необходимости нет, заявил Собянин.