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Город

15:17

Учреждения допобразования в Москве будут закрыты еще месяц

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы, будут закрыты еще месяц – до 29 ноября. Об этом сообщается на персональном сайте Сергея Собянина.

Также мэр рассказал, что дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов в Москве продлено на неделю. С 2 по 8 ноября старшеклассники продолжат обучение на удаленке.

Деятельность учреждений допобразования и детских досуговых учреждений была приостановлена с 19 октября в целях сокращения количества контактов между людьми.

В Москве за последние сутки зарегистрировали 3 670 новых случаев COVID-19. Это минимальный показатель за последние 20 дней.

Выздоровели за день более 3,5 тысячи человек, а за все время с начала пандемии в столице – более 300 тысяч.

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