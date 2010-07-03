Эксперты рассказали, как школьникам сохранить здоровье на удаленке

В Москве ученики 6–11-х классов продолжают учиться в дистанционном режиме. Их транспортные карты остаются заблокированными. Такие решения были приняты, чтобы снизить эпидемиологическую нагрузку на школы. Разбираемся, как детям легче перенести дистанционку.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Соблюдаем режим

Утомляемость ребенка зависит от физической нагрузки, количества прогулок и режима питания, рассказала Москве 24 кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России Ирина Добрецова.

"Легче всего удаленку переносят дети, которые занимаются спортом, так как даже в новых для себя условиях они не отходят от принципов здорового образа жизни. Они получают физические нагрузки, что необходимо для нормального мыслительного процесса и усвоения материала", – отметила эксперт.





Ирина Добрецова педиатр Очень важно придерживаться того же режима дня, что и во время обычного обучения. В первую очередь вовремя ложиться спать. Младшим школьникам в 21:00–21:30, старшим – около 22–23 часов. Это важно, так как с 22–23 часов начинают вырабатываться гормоны, благоприятно воздействующие на нервную систему и иммунитет.

Школьникам всех возрастов желательно в течение дня час времени уделить прогулке и час – физической активности на улице, продолжает педиатр. К примеру, важный для иммунитета витамин D вырабатывается в том числе после 20-минутной игры во дворе в солнечную погоду.

"В рацион ребенка важно включить творог, яйцо и мясо. Это тот строительный материал, который необходим детям. Обязательно ребенок должен получать кисломолочные продукты. Это бактерии, полезные для пищеварения, а когда кишечник работает нормально, у нас крепкий иммунитет. По возможности готовить еду ребенку нужно на пару. И, конечно, на столе должны быть овощи и фрукты", – советует Добрецова.



Укрепляем тело

Заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова, профессор Евгений Ачкасов в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что в перерыве между занятиями школьникам на удаленке важно делать спортивные пятиминутки.

"Здесь не идет речь о силовых упражнениях, а о тех, что направлены на расслабление, улучшение кровообращения. Это необходимо, так как человек, который сидит за компьютером, мало двигается", – указывает профессор.

Во время пятиминуток необходимо плавно переходить с мелких мышечных групп на крупные, говорит эксперт. Начать с разжимания и встряхивания кистей, так компенсируется кровообращение. Затем размять стопы, после чего перейти к вращению и наклонам шеи.

"Дальше разминаем средние мышечные группы. Это вращения локтевого, плечевого сустава, подъем коленей. И наконец вращение и наклоны туловища", – говорит Ачкасов.





Евгений Ачкасов врач по лечебной физкультуре Каждое упражнение достаточно повторить примерно 10–15 раз. Этот комплекс подойдет для школьников всех возрастов. Он поможет улучшить кровообращение и мобилизовать человека на занятия. Желательно уделить пару минут этим упражнениям и во время уроков.

Во время дистанционки важно не забывать и о физической активности после уроков, советует специалист. В свободное от занятий время можно выбрать силовые упражнения, такие как отжимания, рывки и пресс.

"Однако для младших классов нагрузка должна быть более дозированной. И что важно, школьникам я бы не рекомендовал использовать гири и штанги, так как эти упражнения дают лишнюю нагрузку на позвоночник", – сказал врач по лечебной физкультуре.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сохраняем зрение

Рабочее место школьника важно обустроить с учетом рекомендаций по гигиене зрения. Об этом Москве 24 рассказал врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

"Монитор должен находиться на расстоянии вытянутой руки – это около метра. Центр экрана необходимо разместить чуть ниже центра глаз, а наклонить его нужно так, чтобы картинка воспринималась наиболее удобно. Тогда глаза не будут утомляться", – советует он.





Вячеслав Куренков врач-офтальмолог Картинка монитора не должна быть чрезмерно яркой, это будет слепить и вызывать лишнее напряжение. И не делайте экран слишком темным, чтобы школьнику не приходилось всматриваться, что же там изображено.

За монитором в день ребенок да и взрослый должен проводить не более четырех часов. Однако в условиях удаленной работы и учебы соблюдать такие рекомендации практически невозможно. В качестве выхода из положения Куренков советует после каждого часа за компьютером отдыхать не менее 15 минут.

"Главное от монитора в перерыве не переключаться на экраны гаджета, телевизор или видеоигры. В качестве зарядки можно подойти к окну и в течение нескольких минут постараться вглядываться в какую-то дальнюю точку на горизонте. Так наши глаза расслабляются. Если за окном плотная застройка, для расслабления можно просто посидеть несколько минут с закрытыми глазами", – рассказал профессор.

В зоне риска при дистанционном обучении – младшие школьники с близорукостью, отметил Куренков. При несоблюдении гигиены зрения заболевание может прогрессировать. В этой ситуации важно соблюдать правила безопасной работы за монитором и оптимально выбирать линзы и очки, добавил доктор медицинских наук.