Эксперты рассказали, как школьникам сохранить здоровье на удаленке

В Москве ученики 6–11-х классов продолжают учиться в дистанционном режиме. Их транспортные карты остаются заблокированными. Такие решения были приняты, чтобы снизить эпидемиологическую нагрузку на школы. Разбираемся, как детям легче перенести дистанционку.
Соблюдаем режим
Утомляемость ребенка зависит от физической нагрузки, количества прогулок и режима питания, рассказала Москве 24 кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России Ирина Добрецова.
"Легче всего удаленку переносят дети, которые занимаются спортом, так как даже в новых для себя условиях они не отходят от принципов здорового образа жизни. Они получают физические нагрузки, что необходимо для нормального мыслительного процесса и усвоения материала", – отметила эксперт.
Школьникам всех возрастов желательно в течение дня час времени уделить прогулке и час – физической активности на улице, продолжает педиатр. К примеру, важный для иммунитета витамин D вырабатывается в том числе после 20-минутной игры во дворе в солнечную погоду.
"В рацион ребенка важно включить творог, яйцо и мясо. Это тот строительный материал, который необходим детям. Обязательно ребенок должен получать кисломолочные продукты. Это бактерии, полезные для пищеварения, а когда кишечник работает нормально, у нас крепкий иммунитет. По возможности готовить еду ребенку нужно на пару. И, конечно, на столе должны быть овощи и фрукты", – советует Добрецова.
Укрепляем тело
Заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова, профессор Евгений Ачкасов в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что в перерыве между занятиями школьникам на удаленке важно делать спортивные пятиминутки.
"Здесь не идет речь о силовых упражнениях, а о тех, что направлены на расслабление, улучшение кровообращения. Это необходимо, так как человек, который сидит за компьютером, мало двигается", – указывает профессор.
Во время пятиминуток необходимо плавно переходить с мелких мышечных групп на крупные, говорит эксперт. Начать с разжимания и встряхивания кистей, так компенсируется кровообращение. Затем размять стопы, после чего перейти к вращению и наклонам шеи.
"Дальше разминаем средние мышечные группы. Это вращения локтевого, плечевого сустава, подъем коленей. И наконец вращение и наклоны туловища", – говорит Ачкасов.
Во время дистанционки важно не забывать и о физической активности после уроков, советует специалист. В свободное от занятий время можно выбрать силовые упражнения, такие как отжимания, рывки и пресс.
"Однако для младших классов нагрузка должна быть более дозированной. И что важно, школьникам я бы не рекомендовал использовать гири и штанги, так как эти упражнения дают лишнюю нагрузку на позвоночник", – сказал врач по лечебной физкультуре.
Сохраняем зрение
Рабочее место школьника важно обустроить с учетом рекомендаций по гигиене зрения. Об этом Москве 24 рассказал врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.
"Монитор должен находиться на расстоянии вытянутой руки – это около метра. Центр экрана необходимо разместить чуть ниже центра глаз, а наклонить его нужно так, чтобы картинка воспринималась наиболее удобно. Тогда глаза не будут утомляться", – советует он.
За монитором в день ребенок да и взрослый должен проводить не более четырех часов. Однако в условиях удаленной работы и учебы соблюдать такие рекомендации практически невозможно. В качестве выхода из положения Куренков советует после каждого часа за компьютером отдыхать не менее 15 минут.
"Главное от монитора в перерыве не переключаться на экраны гаджета, телевизор или видеоигры. В качестве зарядки можно подойти к окну и в течение нескольких минут постараться вглядываться в какую-то дальнюю точку на горизонте. Так наши глаза расслабляются. Если за окном плотная застройка, для расслабления можно просто посидеть несколько минут с закрытыми глазами", – рассказал профессор.
В зоне риска при дистанционном обучении – младшие школьники с близорукостью, отметил Куренков. При несоблюдении гигиены зрения заболевание может прогрессировать. В этой ситуации важно соблюдать правила безопасной работы за монитором и оптимально выбирать линзы и очки, добавил доктор медицинских наук.