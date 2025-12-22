Форма поиска по сайту

22 декабря, 17:42

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с победой на олимпиаде по робототехнике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в мессенджере MAX поздравил столичных школьников с победами в первой Открытой всероссийской олимпиаде по робототехнике "От кода к взлету".

"Они завоевали 19 дипломов победителей и 47 – призеров. Это больше 70% всех наград. Поздравляю ребят с такими хорошими результатами! Желаю новых побед и воплощения всех смелых идей в жизнь", – написал мэр.

Он уточнил, что финальные испытания были проведены на площадке Федерального центра беспилотных авиационных систем, который расположен в индустриальном парке "Руднево". Участники соревновались в рамках двух направлений: беспилотные авиационные системы и мобильная робототехника.

В ходе состязания оценивались как теоретические знания, так и практические навыки. Например, школьникам требовалось разработать алгоритмы полета с возможностью обхода препятствий, а также запрограммировать роботов для автономного выполнения различных задач на полигоне.

Собянин добавил, что олимпиада по робототехнике была организована в рамках Московской олимпиады школьников. В финальном этапе состязались свыше 350 старшеклассников из 23 регионов страны. Победители получат льготы при поступлении в ведущие российские вузы.

Ранее в финале международного чемпионата "Битва роботов" встретились 32 команды из России, Китая, Ирана, Индии, Бразилии и Туниса. Мероприятие проходило в кинопарке "Москино", а основной его площадкой стал открывшийся в тот день исторический манеж.

Школьники со всей России приехали в Москву на олимпиаду по робототехнике

мэр Москвыобразованиеобществотехнологии

