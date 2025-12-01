Сергей Собянин рассказал об успехах москвичей на естественно-научной олимпиаде

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные школьники завоевали три золотых и одну серебряную медали на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

Олимпиада проходила на территории Сириус. В мероприятии приняли участие ученики из 24 стран, включая Китай, Индию и Катар. В итоге высшую награду получили Иван Ермолаев из школы № 2044 имени Героя Советского Союза А. М. Серебрякова, Арсений Гасаненко из Международной школы смешанного обучения и Анна Михайлова из лицея "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова.

При этом Гасаненко признан абсолютным победителем олимпиады, а серебро поручил ученик столичной школы № 57 Павел Чувичкин.

"Поздравляю ребят с наградами. Москва гордится вами! Желаю новых побед и не терять любовь к знаниям", – добавил мэр.

Ранее столичные школьники выступили на международном чемпионате RoboCup в Абу-Даби. Россию на чемпионате представили 18 команд, 5 из которых – из Москвы. Трое московских учеников в итоге получили золото. Всего школьники из Москвы заняли 13 призовых мест либо были отмечены в номинациях.

